Erst gibt er Gas bei der Kontrolle – dann flüchtet er zu Fuß
Die Polizei wollte in Hausbruch ein Auto stoppen und den Fahrer kontrollieren – doch dieser flüchtete.
Gegen 3 Uhr in der Nacht zu Samstag wollten die Beamten in der Straße Albershof den Fahrer eines Citroën anhalten. Doch der Mann bremste nicht, er gab Gas.
Hausbruch: Mann entkommt der Polizei
Die Flucht im Auto dauerte allerdings nicht lange: Schon auf dem Thiemannhof schnitt ein Streifenwagen dem Citroën-Fahrer den Weg ab.
Der Mann stieg aus und flüchtete. Die Polizisten versuchten noch, hinterherzukommen – vergebens. Warum der Mann weglief und ob etwas in seinem Auto gefunden wurde, ist unbekannt. Die Kripo ermittelt. (dg)
