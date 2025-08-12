Streit in Mehrfamilienhaus eskaliert – plötzlich fallen Schüsse

Streit zwischen zwei Männern eskaliert komplett: Einer feuerte am Dienstagnachmittag in Hamburg-Hausbuch dreimal seine Schreckschusswaffe ab. Die Polizei ermittelt nun die Hintergründe des Konflikts.

Zwei Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Straße Lange Striepen in Hausbruch sind am Dienstag dermaßen aneinander geraten, dass sie einen Polizeieinsatz auslösten. Einer der beiden Streithähne zückte gegen 15.15 Uhr eine Schreckschusswaffe und bedrohte seinen Nachbarn, so der Lagedienst der Polizei Hamburg.

Er soll dreimal mit der Schreckschusswaffe in der Wohnung geschossen haben. Daraufhin flüchtete der Nachbar halb nackt auf die Straße. Keiner der Männer wurde verletzt. Der Schütze stellte sich freiwillig der Polizei.

Die Hintergründe des Streits sind bislang unbekannt, auch zu den Beteiligten liegen bisher keine näheren Informationen vor. Die Polizei nahm beide Männer mit zur Wache. (mp)