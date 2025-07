Berliner Tor: Mann fällt in Gleise und wird von S-Bahn erfasst

Am Bahnhof Berliner Tor (St. Georg) ist am Freitagabend ein junger Mann in das Gleisbett der S-Bahn gefallen und von einem einfahrenden Zug erfasst worden.

Der Vorfall ereignete sich gegen 19.45 Uhr am Gleis 12. Laut einem Sprecher der Bundespolizei sei ein Mann (21) torkelnd über den Bahnsteig gelaufen. Plötzlich verlor er das Gleichgewicht, stürzte auf die Gleise und wurde dort von einer einfahrenden S-Bahn erfasst.

Rund 400 Fahrgäste mussten Bahn und Bahnsteig verlassen

Bundespolizisten veranlassten umgehend eine Streckensperrung und räumten die S-Bahn sowie den Bahnsteig. Rund 400 Personen waren davon betroffen. Retter der Feuerwehr holten den Verunglückten aus den Gleisen. Er war schwer verletzt und kam in eine Klinik.

Der Triebwagenführer der S-Bahn erlitt einen Schock und musste abgelöst werden. Erst gegen 21.20 Uhr konnte der Bahnverkehr wieder freigegeben werden.