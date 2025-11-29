Senior (87) verschwunden – Großeinsatz in Bergedorf

Größerer Einsatz der Polizei in Bergedorf: Beamte suchten dort am Samstag nach einem verschwundenen Mann (87). Auch eine Drohne und der Polizeihubschrauber waren im Einsatz.

Der 87-Jährige leidet an starker Demenz und war mit Betreuern in der Bergedorfer Innenstadt zum Einkaufen. In einem Geschäft wandte der Mann sich offenbar unbemerkt ab, die Betreuer konnten den 87-Jährigen nicht mehr finden – und informierten die Polizei.

„Libelle“ kreist am Himmel

Mit zahlreichen Kräften wurde die Umgebung abgesucht. Die Beamten ließen auch eine Drohne in die Luft, um eine bessere Sicht zu bekommen. Unterstützend kreiste auch die „Libelle“, der Polizeihubschrauber, am Himmel.

Der Mann wurde schließlich unversehrt aufgefunden und konnte an die Betreuer übergeben werden. Wo der Mann sich aufhielt, ist unbekannt. (dg)