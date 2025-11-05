In Hamburger Park: Mann hält Mädchen fest und entblößt sich – Polizei sucht Zeugen

Schockmoment in Lokstedt: Ein unbekannter Mann hat sich am Dienstagabend in einem Park vor einem zwölfjährigen Mädchen entblößt. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen.

Laut den Ermittlern des Landeskriminalamts (LKA 42) war das Kind gegen 20.30 Uhr vom U-Bahnhof Hagendeel durch den Amsinckpark gegangen, als es von dem Mann angesprochen wurde. Plötzlich hielt der Unbekannte die Zwölfjährige am Arm fest und entblößte sich vor ihr.

Die Straße Hinter der Lieth in Lokstedt. Das Mädchen ging vom U-Bahnhof Hagendeel in den Amsinckpark und wurde dort von einem Mann angesprochen.

Das Mädchen konnte sich losreißen und um Hilfe rufen. Der Täter flüchtete daraufhin durch den Park in Richtung Amsinck-Villa. Passanten nahmen sich des verängstigten Kindes am U-Bahnhof an. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg.

Der Gesuchte soll etwa 25 Jahre alt und rund 1,75 Meter groß sein. Er habe laut Polizei ein asiatisches Erscheinungsbild, kurze schwarze Haare und trug einen langen schwarzen Mantel sowie schwarze Schuhe. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg zu melden. (mp)