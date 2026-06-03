Mann durchbricht Straßenabsperrung und fährt auf Polizisten zu

Am späten Mittwochnachmittag kam es in Ottensen zu einem Zwischenfall: Ein 36-jähriger Autofahrer durchbrach eine Straßenabsperrung, woraufhin sich ein Polizist mit einem Sprung retten musste und verletzt wurde. Er gab im weiteren Verlauf einen Schuss ab.

Der 32-jährige Polizist, der im Rahmen des Linkin-Park-Konzerts als Verkehrsposten an der Ottensener Straße/Ecke Binsbarg eingesetzt war, wurde bei dem Rettungssprung leicht verletzt, wie der Lagedienst der Polizei mitteilte. Als der Pkw-Fahrer versuchte zu fliehen, gab der Polizist einen Warnschuss ab. Dabei wurde glücklicherweise niemand verletzt.

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Der Fahrer konnte kurze Zeit später gefasst und auf ein Polizeirevier gebracht werden. Bis er dort vernommen wurde, kann der Lagedienst zu den Hintergründen der Tat noch nichts mitteilen. Nach MOPO-Informationen soll der Mann genervt von der Straßensperrung gewesen sein. Der Polizist wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. (prei)