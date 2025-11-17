Mann durch Schüsse schwer verletzt – Fahndung nach Täter mit Waffe

Am Sonntagabend ist ein Mann in Eidelstedt durch Schüsse schwer verletzt worden. Mehr als 20 Streifenwagen waren im Einsatz: Die Polizei sucht nach einem Mann mit Schusswaffe.

In einem Wohnhaus an der Oliver-Lißy-Straße hat die Polizei einen schwer verletzten Mann gefunden. Zeugen hätten zuvor einen Mann mit einer Schusswaffe gesehen und den Notruf gewählt, teilte die Polizei mit.

Nach Schüssen: Opfer kam ins Krankenhaus

Rettungskräfte brachten den Mann unter notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus. Die Hintergründe der Tat waren demnach zunächst unklar.

Die Polizei leitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach tatverdächtigen Personen ein. An dem Einsatz seien mehr als 20 Streifenwagen beteiligt, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen führt das Landeskriminalamt. Die genauen Umstände des Geschehens sind noch nicht abschließend geklärt. Weitere Auskünfte könne man derzeit nicht geben, hieß es. (dpa/mp)