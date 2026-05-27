Aufregung an U‑Bahn-Station: Streit eskaliert – Mann zieht zwei Messer

Ein Streit am U-Bahnhof Schlump hat am Mittwochabend für Aufregung gesorgt. Dabei sollen auch zwei Messer im Spiel gewesen sein. Die Polizei war schnell vor Ort und überwältigte einen Mann.

Laut Polizei wurden die Beamten gegen 20.30 Uhr zur Bushaltestelle Gustav-Falke-Straße – direkt am U-Bahnhof Schlump – gerufen. Dort war es zu einem Streit zwischen zwei Männern gekommen, in dessen Verlauf einer der beiden ein Cuttermesser und ein Küchenmesser gezückt und damit gedroht haben soll.

Polizei überwältigt Messer-Mann

Nur vier Minuten später waren bereits die ersten Streifenwagen am Einsatzort. Der mutmaßliche Bedroher konnte überwältigt und entwaffnet werden. Er wurde vorläufig festgenommen und auf die Wache gebracht. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wegen der im Notruf geschilderten bedrohlichen Lage wurde auch die Unterstützungseinheit für erschwerte Einsatzlagen (USE) angefordert. Bevor die Spezialeinheit eintraf, war die Lage jedoch bereits unter Kontrolle.