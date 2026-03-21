Mann dreht mit Schlagstock durch – Apotheke bleibt vorerst dicht

Nach einem Zwischenfall in einer Apotheke an der Borsteler Chaussee (Groß Borstel) muss das Geschäft nun vorerst geschlossen bleiben. Ein Kunde hat mit einem Schlagstock derartigen Schaden angerichtet, dass ein Betrieb aktuell nicht möglich ist.

Der Mann befand sich laut Angaben der Polizei am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr in der Apotheke. Zu der Zeit war noch alles in Ordnung. Am Schalter soll er über den Streik am Montag informiert worden sein, an dem sich auch die Groß Borsteler Apotheke beteiligt – wie viele andere Apotheken in Hamburg, um auf die wirtschaftliche Lage hinzuweisen.

„Libelle“ kreist in der Luft

Offenbar erfüllte diese Nachricht den Mann mit einer derartigen Wut, dass er kurz darauf völlig durchdrehte: Laut Polizei zückte er plötzlich einen Schlagstock und schlug auf das Apotheken-Inventar ein, darunter auch technisches Equipment. Danach sei er aus dem Laden geflüchtet, so ein Polizeisprecher. Als Erstes berichtete das „Abendblatt“.

Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Hungerlöhne: Yevhen A. schuftete auf der Westfield-Baustelle für vier Euro Stundenlohn

Yevhen A. schuftete auf der Westfield-Baustelle für vier Euro Stundenlohn Kulturbehörde verpennt Frist: Nun sind 20 Millionen Euro Fördergelder futsch

Nun sind 20 Millionen Euro Fördergelder futsch Detektivin Alina Rinker (21) räumt in der MOPO mit den Trenchcoat-Klischees auf

räumt in der MOPO mit den Trenchcoat-Klischees auf Große Rätselbeilage: Knobelspaß für die ganze Woche

Knobelspaß für die ganze Woche 16 Seiten Sport: Der Glatzel-Knall und die Folgen beim HSV

Der Glatzel-Knall und die Folgen beim HSV 28 Seiten Plan 7: Ein Café, in dem alle Speisen lila sind & Ausgeh-Tipps für jeden Tag

Die Polizei mobilisierte zahlreiche Kräfte, um den Mann im Bereich der Apotheke aufzuspüren. Unter anderem ließen sie auch den Polizeihubschrauber „Libelle“ aufsteigen. Doch die Fahndung führte nicht zum Auffinden des Mannes.

Das könnte Sie auch interessieren: Seine Festnahme sorgte für Empörung – jetzt schmort er im Knast

Er stellte sich allerdings noch am Abend selbst. Seine Personalien wurden aufgenommen, gegen ihn wurde zudem ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. Der Polizeisprecher: „Dann wurde er entlassen. Die Ermittlungen dauern an.“

Die Apotheke, in der der Mann als Stammkunde bereits bekannt war, muss schon vor dem Streik am Montag vorerst geschlossen bleiben – Grund sind die Schäden, die durch den Vorfall entstanden sind. Auf einem Schild an der Tür der Apotheke steht: „Wegen Vandalismus aktuell geschlossen“.