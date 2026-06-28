Passanten werden auf den Mann aufmerksam – er soll nun von der Kripo vernommen werden. Gab es einen Streit?

An der Bushaltestelle Horner Rennbahn (Horn) ist in der Nacht zu Sonntag ein schwer verletzter Mann (43) von Passanten angetroffen worden. Er wies mehrere Stichverletzungen am Oberkörper auf.

Als der Bus gegen 0.45 Uhr an der Haltestelle hielt und mehrere Fahrgäste ausstiegen, kam ihnen der 43-Jährige entgegen; er war verletzt, blutete stark und legte sich kurz darauf auf den Asphaltboden.

Mann mit Stichverletzung: „Keine Lebensgefahr“

Anzeige

Die Passanten leisteten laut Polizei sofort Erste Hilfe, legten Verbände an, um die Blutung zu stoppen und informierten den Rettungsdienst. Die Helfer leiteten sofort die Behandlung ein, die Polizei sicherte den Tatort. Der Mann kam in eine Klinik.

„Der 43-Jährige befand sich zu keiner Zeit in Lebensgefahr“, sagte ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage. Er hätte eher oberflächliche Verletzungen gehabt. Diese könnten von einem Messer oder einer anderen Stichwaffe stammen. „Wovon genau, ist aber noch unklar.“

Anzeige

Die Kripo übernahm die Ermittlungen vor Ort. Die Beamten vernahmen die Passanten und weitere Zeugen aus dem Bus. Auch der Verletzte soll noch vernommen werden. Die Hintergründe sind bisher unbekannt. Die Polizei vermutet aber, dass der Verletzte zuvor an einer Auseinandersetzung im Drogenmilieu beteiligt war.