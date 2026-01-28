Mann bespuckt Einsatzkräfte – Festnahme in Hamburger Bahnhof

Bundespolizisten haben am Dienstagabend im Bahnhof Altona (Altona-Altstadt) einen Mann vorläufig festgenommen. Der hatte sich geweigert, den Alkoholkonsum im Bahnhof zu unterlassen, als Mitarbeiter der DB-Sicherheit ihn dazu aufforderten. Dann rastete er völlig aus.

Zu dem Vorfall kam es laut Bundespolizei gegen 19.35 Uhr. Hier hatte Sicherheitspersonal einen Mann (34) aufgefordert, das Biertrinken im Bahnhof zu unterlassen. Darauf soll der 34-Jährige die Männer übelst beleidigt und auch bedroht haben.

Aggressiver Mann will nicht aus Streifenwagen aussteigen

Als die Security-Mitarbeiter den Mann dann zwecks Platzverweis aus dem Bahnhof führen wollten, spuckte dieser einem ins Gesicht. Auch gegenüber daraufhin angeforderten Bundespolizisten verhielt sich der 34-Jährige aggressiv und wurde in einem Polizeiwagen zur Wache gebracht.

Das könnte Sie auch interessieren: Alkoholisiert und per Haftbefehl gesucht: Mann fliegt nach Bedrohung auf Klo auf

Dort musste der Festgenommene dann unter Anwendung von Zwangsmaßnahmen aus dem Fahrzeug geholt werden, weil er sich weigerte, auszusteigen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab später 1,54 Promille. Außerdem wurde Pfefferspray bei ihm gefunden. Gegen ihn wurden mehrere Strafanzeigen gefertigt. Danach konnte der 34-Jährige seinen Rausch in der Zelle ausschlafen.