Mann bepöbelt Polizisten – und zeigt den Hitlergruß

Eklat am Bahnhof Hamburg-Harburg: Ein alkoholisierter Mann pöbelt Bundespolizisten an und zeigt mehrfach den verbotenen Hitlergruß.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstagabend gegen 19.40 Uhr. Einsatzkräfte waren zunächst wegen einer hilflosen Person am Gleis alarmiert worden. Vor Ort trafen sie auf einen 65-Jährigen, der am Boden lag und offenbar stark alkoholisiert war.

Als die Beamten den Mann ansprachen und kontrollieren wollten, reagierte er aggressiv, beleidigte die Einsatzkräfte massiv und verweigerte die Kooperation. Trotz eines Platzverweises zeigte er sich uneinsichtig und äußerte sich mit nationalsozialistischen Parolen.

Auf dem Weg aus dem Bahnhof hob der Mann schließlich zweimal den Arm zum sogenannten Hitlergruß – vor den Augen mehrerer Reisender. Die Polizei nahm ihn daraufhin in Gewahrsam.

Das könnte Sie auch interessieren: Schrecklicher Unfall erschüttert Gemeinde: Motorradfahrer und Radfahrer sterben

Auch auf der Wache setzte der 65-Jährige seine Beleidigungen fort. Ein Atemalkoholtest ergab später 1,55 Promille. Nachdem er sich beruhigt hatte, wurde er am späten Abend wieder entlassen. Gegen ihn wird nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Beleidigung ermittelt. (rei)