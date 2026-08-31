Ein 29-Jähriger soll am Sonntagmorgen eine Frau im Hamburger Hauptbahnhof sexuell belästigt haben. Die Bundespolizei nahm den Mann wenig später im Bahnhofsumfeld vorläufig fest. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung ermittelt.

Der 29-jährige Eritreer soll gegen 7.30 Uhr zunächst am Bahnsteig zu den Gleisen 11 und 12 eine Getränkepackung zerstört und den Bahnsteig verunreinigt haben. Anschließend soll er zu einer 26-jährigen Ghanaerin gegangen sein und ihr an den Po gefasst haben.

Ein 57-jähriger Mitarbeiter der örtlichen Aufsicht bemerkte den Vorfall und ging dazwischen. Der Tatverdächtige verließ daraufhin den Bahnhof.

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Hauptbahnhof: Mann nach Fahndung festgenommen

Mitarbeiter der 3-S-Zentrale informierten die Bundespolizei über den Mann. Einsatzkräfte suchten daraufhin im Bahnhofsumfeld nach ihm und nahmen ihn kurz darauf am Eingang zum Südsteg vorläufig fest.

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Auf dem Bundespolizeirevier ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest 2,32 Promille. Er wurde in Gewahrsam genommen – und gegen 14.10 Uhr wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen führt der Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg. (rei)