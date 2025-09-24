Mann bei Unfall schwer verletzt – auf dem Weg ins Krankenhaus wiederbelebt

Ein Autofahrer verlor am Mittwochmittag die Kontrolle über seinen Wagen, krachte in ein geparktes Auto und wurde so schwer verletzt, dass er noch auf dem Weg in die Klinik wiederbelebt werden musste.

Gegen 14 Uhr kam der Fahrer eines Opels von der Steinbeker Hauptstraße (Billstedt) ab und rammte ein parkendes Auto, das daraufhin gegen die Hauswand gedrückt wurde.

Autounfall in Billstedt: Ursache unklar

Der Opel-Fahrer wurde mit schweren Verletzungen aus dem Wagen gerettet und in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus gebracht. Noch während der Fahrt musste der Verletzte wiederbelebt werden.

Ob der Fahrer aufgrund eines Fahrfehlers, wegen überhöhter Geschwindigkeit oder einer Erkrankung die Kontrolle über seinen Wagen verlor, ist aktuell unklar. Die Polizei ist weiterhin vor Ort.