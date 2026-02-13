Mann bei Streit getötet – Polizei riegelt Krankenhaus ab

Tödliche Auseinandersetzung nahe eines Restaurants in Marienthal: Ein Mann ist lebensgefährlich verletzt worden, er starb im Krankenhaus. Familienangehörige versuchten, die Klinik zu stürmen.

Nach MOPO-Informationen soll der Tote der Inhaber des Restaurants an der Hammer Straße sein. Er soll demnach mit einem Mann in Streit geraten und mit diesem zum Parkplatz hinter dem Lokal gegangen sein. Dort soll der bislang Unbekannte den Restaurantbesitzer mit einem Messer verletzt haben.

Größeres Polizeiaufgebot riegelt Krankenhaus ab

Zeugen des Vorfalls brachten den Mann in die Asklepios-Klinik Wandsbek, wo er kurze Zeit später seinen schweren Verletzungen erlag. Mehrere Personen, nach MOPO-Informationen Familienangehörige, versuchten währenddessen, zu dem Mann zu gelangen und störten dadurch den Klinikbetrieb.

Daraufhin riegelte ein größeres Polizeiaufgebot das Krankenhaus ab. Der Einsatz ist laut Polizei inzwischen beendet. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.