Mann bei Schlägerei in Kiez-Kneipe verletzt – Verfolgungsjagd durch Herbertstraße

Eine Schlägerei in einer Kiez-Kneipe hat am Sonntagmorgen einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Auch ein Rettungswagen rückte an. Ein Mann wurde verletzt. Die Täter versuchten, durch die Herbertstraße zu flüchten.

Wie die MOPO erfuhr, kam es gegen 9.30 Uhr in der Kneipe Käpt’n Brass an der Gerhardstraße zu einer Auseinandersetzung unter vier Männern. Dabei sollen ein Stock und ein Hammer im Spiel gewesen sein. Der Lagedienst der Polizei bestätigte einen Verletzten.

St. Pauli: Täter flüchten durch Rotlichtviertel – Festnahmen

Bei Eintreffen der ersten Polizeikräfte sollen zwei Männer durch die Herbertstraße geflüchtet sein. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und stellten die Tatverdächtigen kurze Zeit später an der Erichstraße. Beide wurden wegen Verdachts auf gefährliche Körperverletzung festgenommen.

Das verletzte Opfer kam mit dem Rettungswagen in eine Klinik.

Der Verletzte, der eine blutende Kopfverletzung davontrug, wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die Kripo ermittelt nun die Hintergründe.