65-Jähriger bei E-Scooter-Crash schwer verletzt: Polizei sucht nach Oben-ohne-Mann

Heftiger Crash in Sülldorf: Ein 65-jähriger Radfahrer wird schwer verletzt – der E-Scooter-Fahrer haut einfach ab. Jetzt sucht die Polizei nach dem jungen Mann.

Laut Polizei war der E-Bike-Fahrer am Freitagvormittag gegen 11.25 Uhr auf dem Fahrradweg der Sülldorfer Landstraße in Richtung Wedel unterwegs. Dort kam ihm zwischen Sülldorfer Kirchenweg und Sülldorfer Mühlenweg der E-Scooter-Fahrer frontal entgegen.

65-Jähriger bei Zusammenstoß schwer verletzt

Der Mann auf dem schwarzen Roller krachte mit dem Radfahrer zusammen. Der 65-Jährige stürzte zu Boden und musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Währenddessen flüchtete der E-Scooter-Fahrer, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb erfolglos. Jetzt sucht die Polizei öffentlich nach dem jungen Verdächtigen.

Nach Unfall: Polizei sucht nach E-Scooter-Fahrer

Die Polizei beschreibt ihn als etwa 20 bis 25 Jahre alt, mit „südländischem“ Erscheinungsbild und schwarzen Haaren. Er trug demnach eine dunkle kurze Hose und war oben ohne unterwegs.

Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Angaben zu dem Gesuchten machen können, sollen sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg melden. (zc)