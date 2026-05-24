Mann begrapscht Frau während der Fahrt – Bundespolizei stoppt S-Bahn

In einer Hamburger S-Bahn ist es gegen Mitternacht zu einem sexuell motivierten Übergriff auf eine junge Frau gekommen. Sie war während der Fahrt von einem Mann begrapscht worden. Bundespolizisten stoppten den Zug an den Elbbrücken (Hafencity).

Wie ein Sprecher der Bundespolizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 0 Uhr zwischen den Stationen Jungfernstieg (Neustadt) und Elbbrücken (Hafencity). Hier soll ein Mann (28) einer jungen Frau (20) gezielt an den Po gefasst haben. Zeugen, die auf die Situation aufmerksam wurden wählten den Notruf.

Bundpolizei leitet Verfahren gegen Grapscher ein

Daraufhin sei die S3 an der Station Elbbrücken gestoppt worden. Am Einsatzort trafen die Bundespolizisten die völlig aufgelöste 20-Jährige sowie den Tatverdächtigen an. Der verweigerte jedoch, sich zum Tatvorwurf zu äußern. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen sexueller Belästigung eingeleitet.