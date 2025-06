Mann begrabscht Mädchen beim Baden – Festnahme im Stadtpark

Die Polizei hat am Sonntag im Stadtpark (Winterhude) einen Mann festgenommen. Er steht im Verdacht, mehrere Mädchen beim Baden im Stadtparksee unsittlich berührt zu haben.

Erneut ist es im Stadtpark zu einem sexuellen Übergriff gekommen. Drei Mädchen im Alter (13, 14 und 14 Jahre) waren am Sonntag zum Schwimmen im Stadtparksee. Gegen 16.30 Uhr sprachen die Teenager eine Fußstreife der Polizei an: Sie seien „beim Baden von einem Mann in mutmaßlich sexueller Motivation unsittlich berührt worden“, so ein Polizeisprecher am Dienstag.

Stadtpark: Haftbefehl nach sexuellem Übergriff gegen Mädchen

Die Beamten machten sich mit Unterstützung mehrerer weiterer Streifenwagenbesatzungen auf die Suche nach dem mutmaßlichen Täter und fanden noch in der Nähe einen 28-Jährigen, auf den die Beschreibung der Mädchen passte.

Der Mann wurde festgenommen, inzwischen wurde Haftbefehl gegen ihn erlassen. Das für Sexualdelikte zuständige Fachkommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (mp)