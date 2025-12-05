Mann bedroht 89-Jährigen in der S-Bahn: „Ich werde dich aufschlitzen“

Schockmoment in der Hamburger S-Bahn: Ein 56-jähriger Mann hat am Mittwochnachmittag in einer S-Bahn der Linie S1 einen 89-jährigen Fahrgast mit einem Rasiermesser bedroht. Vor wenigen Tagen ereignete sich bereits eine ganz ähnliche Situation.

Der Vorfall ereignete sich gegen 14.11 Uhr im Bereich der Station Landwehr. Laut Bundespolizei hatte der Mann zunächst lautstark andere Fahrgäste beleidigt und belästigt. Als der Senior ihn aufforderte, sich zu beruhigen, reagierte der Angreifer sofort aggressiv.

Die Bundespolizei nahm den 56-Jährigen fest

Er soll den 89-Jährigen mit den Worten „Ich werde dich aufschlitzen“ bedroht und ein aufgeklapptes Rasiermesser dicht vor dessen Oberkörper mit Streichbewegungen hin- und herbewegt haben.

Die alarmierte Bundespolizei stoppte die Bahn an der Station Landwehr. Mehrere Streifenwagen rückten mit Blaulicht an. Ein Diensthundeführer entdeckte den Tatverdächtigen in der S-Bahn und nahmen ihn vorläufig fest. Der Mann wurde laut Polizei sofort aggressiv und musste in Handschellen abgeführt werden. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten das Rasiermesser in seiner Hosentasche und stellten es sicher.

89-Jähriger blieb körperlich unverletzt

Der betroffene Fahrgast blieb körperlich unverletzt und konnte selbst nach Hause fahren. Der 56-Jährige wurde zur Wache am Hauptbahnhof gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Die Identität des deutschen Staatsangehörigen ist bekannt, gegen ihn wurden Ermittlungen wegen Bedrohung und Beleidigung eingeleitet.

Am Montag gab es bereits einen ganz ähnlichen Vorfall: Ein 56-Jähriger bedrohte Fahrgäste einer S-Bahn mit einem Taschenmesser. Ob es sich in beiden Fällen um denselben Mann handelt, ist unklar. (mp)