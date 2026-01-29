Sexueller Übergriff: Mann bedrängt Mädchen vor Hamburger Schule – und flüchtet

Die Polizei Hamburg fahndet nach einem bislang unbekannten Mann, der am Montagmittag ein zehnjähriges Mädchen im Stadtteil Winterhude in mutmaßlich sexueller Absicht angesprochen und unsittlich berührt haben soll.

Der Vorfall ereignete sich gegen 13 Uhr in der Meerweinstraße, nahe der Stadtteilschule Winterhude. Nach bisherigen Erkenntnissen des Landeskriminalamts für Sexualdelikte (LKA 42) sprach der Unbekannte das Kind zunächst an und bedrängte es anschließend körperlich.

Das Mädchen konnte sich befreien und lief zu Mitschülerinnen, woraufhin sich der Mann in unbekannte Richtung entfernte. Im weiteren Tagesverlauf informierte die Zehnjährige ihre Eltern, die daraufhin bei der Polizei Anzeige erstatteten.

Zeugenaufruf nach Sexualdelikt in Winterhude

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 30 Jahre alt, zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß, schlank, mit kurzen hellbraunen Haaren. Zur Tatzeit soll er eine blaue Jeans sowie eine schwarze oder grüne Jacke getragen haben.

Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können oder im Bereich der Meerweinstraße am Nachmittag des 26. Januar verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter 040 4286-56789 oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden. Wer den beschriebenen Mann sieht, soll umgehend den Notruf 110 wählen