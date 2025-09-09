Mann aus Hamburger Krankenhaus vermisst – wo ist Günther H.?

Die Polizei sucht mit einem Foto nach einem 69-jährigen Mann, der seit rund zwei Wochen vermisst wird. Er hatte das Wandsbeker Krankenhaus entgegen ärztlichem Rat verlassen – zu Hause kam er jedoch nie an.

Wie die Polizei mitteilte, war Günther H. mehrere Tage in der Asklepios Klinik an der Alphonsstraße behandelt worden. Am 31. August verließ er die Klinik auf eigenen Wunsch. An seiner Wohnanschrift in Jenfeld traf er jedoch nicht ein.

Polizei bittet um Hinweise

Da die bisherigen Suchmaßnahmen erfolglos blieben, veröffentlichte die Polizei nun ein Foto des Vermissten und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. H. leidet an beginnender Demenz und war zuletzt nur leicht bekleidet. Er ist 1,80 bis 1,85 Meter groß, wirkt älter, hat eine hagere Figur, schulterlange grau-weiße Haare und einen langen Bart. Zuletzt trug er ein blaues T-Shirt sowie Sandalen ohne Socken.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. (040) 4286 56789 entgegen.