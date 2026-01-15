Er schrieb eine Nachricht – dann verschwand er: Große Sorge um diesen Mann

Seit Donnerstagmittag wird der 38-jährige Tobias L. vermisst. Der Mann hielt sich zuletzt in einer Hilfseinrichtung im Hamburger Stadtteil Groß Borstel auf. Nun bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung und fahndet mit einem Foto öffentlich nach ihm.

Mitarbeitende einer Hilfseinrichtung an der Borsteler Chaussee haben eine Vermisstenanzeige aufgegeben, nachdem sie eine Nachricht von L. erhalten hatten – seitdem fehlt von ihm jede Spur. Der 38-Jährige ist laut Polizei wohnungslos und suchte die Einrichtung offenbar regelmäßig auf.

Da eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann und die bisherigen Suchmaßnahmen erfolglos blieben, ordnete ein Richter die Öffentlichkeitsfahndung an.

Polizei bittet um Hinweise

Tobias L. ist 1,92 Meter groß, schlank, hat kurze dunkle Haare und trägt einen Vollbart. Zuletzt war er mit einer dunkelblauen Jacke und einem Basecap bekleidet.

Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (040) 4286-56789 oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden. Auch der Polizeinotruf 110 kann verständigt werden. (mp)