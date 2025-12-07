Mann aus Bayern vermisst – ist er in Hamburg ?

Seit dem Nikolaustag wird ein Mann aus Bamberg (Bayern) vermisst. Hinweise deuten darauf hin, dass er sich in Hamburg aufhalten könnte.

Wie die Hamburger Polizei mitteilte, wird der 35-jährige Leo Jacob Ahrens seit Samstag vermisst. Ermittlungen der bayrischen Beamten führten zu der Annahme, dass sich der Vermisste nach Hamburg in die Hafencity begeben haben könnte.

Vermisster könnte sich in der Hafencity aufhalten

Deshalb wurde die Hamburger Polizei eingeschaltet. Herr Ahrens ist etwa 1,96 Meter groß und schlank. Er hat rötlich, lockige Haare. Laut eines Polizeisprechers ist der Vermisste eigengefährdet. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 4286 56789 entgegen.

Hilfe in schweren Stunden

Ihre Gedanken hören nicht auf zu kreisen? Sie befinden sich in einer scheinbar ausweglosen Situation und spielen mit dem Gedanken, sich das Leben zu nehmen? Hier finden Sie Beratungs- und Seelsorgeangebote:

Telefonseelsorge: Unter 0800 – 111 0 111, 0800 – 111 0 222 oder 116 123 erreichen Sie rund um die Uhr Mitarbeiter, mit denen Sie Sorgen und Ängste teilen können. Auch ein Gespräch via Chat ist möglich. telefonseelsorge.de

Kinder- und Jugendtelefon: Das Angebot des Vereins „Nummer gegen Kummer“ richtet sich vor allem an junge Menschen. Erreichbar montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr unter 116 111. Es gibt auch ein Elterntelefon, das unter 0800 – 111 0550 erreichbar ist. Samstags nehmen die jungen Berater des Teams „Jugendliche beraten Jugendliche“ die Gespräche an. nummergegenkummer.de.

Muslimisches Seelsorge-Telefon: Die Mitarbeiter von MuTeS sind 24 Stunden unter 030 – 44 35 09 821 zu erreichen. Viele sprechen Türkisch. mutes.de

Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention: Unter suizidprophylaxe.de gibt es eine Übersicht aller telefonischer, regionaler, Online- und Mail-Beratungsangebote in Deutschland.