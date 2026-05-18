Wagen kommt ins Rollen: Mann auf Parkdeck zwischen Autos eingeklemmt

Auf dem obersten Parkdeck des Marktkaufcenters an der Seevepassage in Harburg ist am Montagabend ein Mann zwischen zwei Autos eingeklemmt worden.

Der Mann hatte seinen Skoda-SUV gegen 17.45 Uhr zu eng neben einem anderen geparkten Auto abgestellt. Als er aussteigen wollte und bereits ein Bein auf dem Boden hatte, zog er offenbar an seinem Auto. Daraufhin rollte dieses zurück.

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Durch den engen Abstand zwischen den beiden Autos wurde das Bein des Mannes zwischen den Fahrzeugen eingeklemmt. Nachdem die Rettungskräfte auf dem Parkdeck eingetroffen waren, wurden die Fahrzeuge verschoben. Der Fahrer konnte befreit und anschließend behandelt werden, so ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber der MOPO. Der Mann erlitt Verletzungen am Bein.