Mann auf Heimweg überfallen – Täter versteckt sich hinter Mülltonnen

Angriff auf dem Heimweg: In Wilhelmsburg ist ein 55-Jähriger am späten Donnerstagabend überfallen worden. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter kurz darauf fest – dank eines entscheidenden Hinweises.

Gegen 23.30 Uhr befand sich der Mann an der Straße Am Zollhafen auf dem Heimweg, als ihn ein Mann unvermittelt angriff. Laut Polizei schlug der Räuber mehrfach auf den 55-Jährigen ein und versuchte, das Portemonnaie und das Handy zu stehlen. Im Anschluss sei der Täter mit Bargeld geflüchtet.

Überfall in Wilhelmsburg: Ermittlungen laufen

Die Tat wurde von einem Anwohner (22) beobachtet, der die Polizei rief und die Verfolgung aufnahm. So wusste die Polizei, dass sich der Verdächtige auf einem Industriegelände am Veddeler Damm befand.

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Zivilfahnder kontrollierten daraufhin das Gelände, machten den Mann ausfindig und nahmen ihn fest; er hatte sich hinter Mülltonnen versteckt. Er kam in U-Haft. Das Raubdezernat ermittelt. Das Opfer wurde durch den Überfall leicht verletzt. Eine Versorgung durch eine Rettungswagenbesatzung war nicht notwendig. (dg)