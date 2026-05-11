Mann attackiert und in Transporter gezerrt – Polizei sucht Zeugen

Mysteriöses Verschwinden in Hamburg-Dulsberg: Ein Mann soll am Dienstagabend, 5. Mai, an einer Bushaltestelle von fünf Männern attackiert und in einen Transporter gezogen worden sein. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein Fall möglicher Freiheitsberaubung in Hamburg beschäftigt die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen stand der Mann an der Bushaltestelle „U Straßburger Straße“ auf, als eine fünfköpfige Gruppe ihn plötzlich angegriffen haben soll. Nach Informationen der Polizei sollen die Täter ihn gewaltsam in einen weißen Ford-Transporter mit rumänischem Kennzeichen gezerrt haben.

Mann verschwunden – Polizei sucht Zeugen

Das Fahrzeug fuhr danach in Richtung Friedrich-Ebert-Damm davon – seitdem ist der Mann verschwunden. Zeugen alarmierten die Polizei. Mehrere Streifenwagen suchten daraufhin nach dem Transporter und den Beteiligten – bislang ohne Erfolg. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und möglicher Freiheitsberaubung.

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Weitere Zeugen, die Hinweise zu der möglichen Tat, zum Aufenthaltsort des Mannes und dem weißen Auto geben können oder andere Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sollen sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/ 4286 – 56789 oder bei einer Polizeidienststelle melden. (mp/dpa)