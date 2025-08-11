Von der Wache direkt in die Klinik: Mann mit unglaublichem Alkoholwert gerettet

Bundespolizisten holten am Sonntagnachmittag einen Mann vom Bahnsteig 14 im Hamburger Hauptbahnhof – er torkelte gefährlich nah an der Kante entlang. Der Mann konnte kaum noch stehen – kein Wunder bei 4,67 Promille.

Am Sonntag gegen 14.20 Uhr alarmierten Passanten die Bundespolizei, weil ein stark alkoholisierter Mann im Hamburger Hauptbahnhof auf dem Bahnsteig zu Gleis 14 unterwegs war – dicht an der Kante entlang. Eine Streife brachte den 46-Jährigen direkt in Sicherheit.

Polizei: „Er konnte sich kaum auf den Beinen halten“

„Der Mann war so betrunken, dass er nicht mehr wegefähig war“, so ein Sprecher der Bundespolizei. „Er konnte sich kaum auf den Beinen halten.“ Die Beamten stützten ihn zum Revier. Dort ergab ein Atemalkoholtest unglaubliche 4,67 Promille.

Das könnte Sie auch interessieren: Spitzelprogramm „Palantir“: Supertool für die Polizei oder Gefahr für die Demokratie?

Ein Arzt und ein Rettungswagen wurden sofort angefordert. Nach der Untersuchung ging es für den Mann zur kontrollierten Ausnüchterung ins Krankenhaus. Die Bundespolizei warnt erneut: Stark alkoholisierte Personen bringen sich und andere im Bahnbereich immer wieder in ernste Gefahr. (zc)