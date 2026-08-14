Ein Senior uriniert in einem abgesperrten S-Bahntunnel – und ruft der Bundespolizei eine verbotene Nazi-Parole hinterher.

Am Donnerstagnachmittag meldeten Bahnreisende der Bundespolizei einen Mann, der sich im Bereich des S-Bahntunnels am Harburger Bahnhof aufhielt. Eine anschließende Videosichtung bestätigte, dass der 73-Jährige hinter eine Bahnsteigabsperrung in Richtung Tunnel gegangen war.

Eine Streife traf den Mann vor Ort an und wies ihn auf die Gefahren im Gleisbereich hin. Der 73-Jährige erklärte den Angaben zufolge, er habe sich dorthin begeben, um zu urinieren.

Mann ruft laut Nazi-Parole

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Als die polizeilichen Maßnahmen bereits beendet waren, rief der Mann laut und für andere Reisende hörbar „Sieg Heil“. Daraufhin leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ein.

Der Mann wollte sich zu dem Vorwurf nicht weiter äußern und erhielt einen Platzverweis. Zudem wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts eines unerlaubten Aufenthalts im Gleisbereich eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen zu der verbotenen Parole übernimmt das Landeskriminalamt. (rei)