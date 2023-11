Mann (28) aus Psychiatrie in Hamburg verschwunden

Seit Tagen vermisst: Der 28-jährige Juozas V. ist seit spätem Freitagnachmittag verschwunden. Zuvor war er im Albertinen-Krankenhaus in Schnelsen. Die Polizei fahndet nun öffentlich nach dem Vermissten.

Den bisherigen Ermittlungen des Eimsbütteler Landeskriminalamts zufolge, war V. in der psychiatrischen Abteilung des Krankenhauses an der Süntelstraße (Schnelsen) untergebracht. Dort verschwand er am Freitag gegen 17.30 Uhr – seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt.

28-Jähriger seit Freitag aus Albertinen-Krankenhaus vermisst

Da seitens der Ärzte eine Eigengefährdung angenommen wird, erließ ein Richter den Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung. Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 1,65 Meter groß, von schlanker Statur und hat blonde Haare.

Er trägt einen Dreitagebart und trug zuletzt eine schwarze Hose, einen schwarzen Hoodie mit weißer Aufschrift und Sneaker. Gegebenenfalls trägt V. auch ein Armband vom Albertinen-Krankenhaus am Handgelenk.

Das könnte Sie auch interessieren: Einsatz mit Knalleffekt: SEK stürmt Wohnung mit Blendgranaten

Der Gesuchte spricht Polnisch und Russisch, dafür jedoch nur wenige Worte Deutsch und Englisch. Die Polizei Hamburg bittet um Hinweise an das Hinweistelefon (Tel. 040 4286-56789) oder an jede Polizeidienststelle. (mp)