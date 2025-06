Panne bei Unkrautbeseitigung – plötzlich brennt die Fassade

Der Versuch, Unkraut im Hauseingang eines Wohnhauses in Jenfeld zu entfernen, endete am Dienstag mit einem Einsatz der Feuerwehr. Plötzlich standen der Hauseingang und die Fassade in Flammen.

Als die Feuerwehr gegen 9.40 Uhr wegen eines Kleinbrands zur Charlottenburger Straße gerufen wurde, ging man zunächst von einem kurzen Routineeinsatz aus. Laut Polizei hatten Anwohner gemeldet, dass dort kurz zuvor Unkraut abgeflammt wurde. Dabei entstand ein Feuer hinter dem Regenrohr. Am Einsatzort angekommen, entdeckten die Retter dann jedoch, dass sich das Feuer ausgebreitet hatte.

Schwieriger Löscheinsatz – Fassade muss aufgerissen werden

Die Flammen hatten die Briefkästen und die Haustür erfasst. Von hier aus fraßen sie sich weiter in die Dämmung des Wohngebäudes. Um auch die letzten Glutnester abzulöschen, musste die Fassadendämmung teilweise entfernt werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Feuerwehr Hamburg zieht Bilanz: Hier gab es 2024 einen historischen Tiefstand

Zwei Mieter sowie ihre beiden Katzen hatten das Haus wegen der Rauchentwicklung vorsichtshalber verlassen. Sie wurden von Polizisten betreut.