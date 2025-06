Stützpfeiler gerammt – Supermarkt und Arztpraxen in Hamburg geräumt

Große Aufregung am Freitagmittag an einem Gewerbehaus in Volksdorf: Dort hatte ein LKW-Fahrer versucht, rückwärts fahrend die Laderampe eines Supermarkts zu erreichen. Dabei krachte er gegen eine tragende Säule des Gebäudes.

Der Vorfall passierte laut Polizei gegen 13.10 Uhr an der Eulenkrugstraße, wo ein LKW-Fahrer einen dort gelegenen EDEKA-Markt mit Waren beliefern wollte und das tonnenschwere Fahrzeug rückwärts Richtung Laderampe steuerte.

Tragendes Element beschädigt – Einsturzgefahr

Dabei stieß er gegen einen tragenden Pfeiler an der Ecke des Gebäudes und riss dabei Ziegelsteine ab, was die Statik des Hauses in Gefahr brachte. Die Polizei veranlasste daraufhin die Räumung des Supermarkts sowie der oberen Etagen darüber, in denen sich Arztpraxen und Büros befinden.

Ein Baustatiker wurde von der Polizei mit Blaulicht zur Unglücksstelle gebracht. Er stellte fest, dass die Statik keinen Schaden genommen hat, trotz der herausgebrochenen Ziegelsteine. Dennoch wurden weitere Schutzmaßnahmen veranlasst.