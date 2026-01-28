Makaberer Fund an Hamburger Kirche – was steckt dahinter?

In St. Georg haben Passanten am Montagmorgen einen makaberen Fund gemacht: Am Zaun einer Kirche hing eine Tüte – darin eine Schweinepfote. Das LKA ermittelt.

Der Mann, der die Tüte entdeckte, war nach eigenen Angaben schockiert – er traute seinen Augen zunächst nicht. Gegen 8.10 Uhr am Montagmorgen bemerkte er am Zaun der Heiligen-Dreieinigkeits-Kirche in St. Georg eine aufgehängte Einkaufstüte.

Schweinepfote an Kirchenzaun – LKA ermittelt

Als er genauer hinsah, machte der Mann eine makabere Entdeckung und alarmierte die Polizei: Aus der Tüte ragte eine Schweinepfote. Die Beamten dokumentierten den Fund und stellten die Tüte sicher. Auf Nachfrage bestätigte die Polizei den Sachverhalt gegenüber der MOPO.

Zunächst übernahm das LKA die Ermittlungen. Nun soll geklärt werden, welche Motivation hinter der Tat steckt – und ob der Verfassungsschutz die weiteren Ermittlungen übernimmt.