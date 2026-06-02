Passanten verhindern Entführung auf dem Kiez

Mutmaßlicher Entführungsversuch auf St. Pauli: In der Nacht zu Dienstag haben drei Männer eine Frau in ein Auto gezogen. Passanten konnten die Tat vereiteln.

Gegen 0.30 Uhr beobachteten mehrere Zeugen auf der Talstraße die Tat und gingen dazwischen, wie die Polizei der MOPO sagte. Sie zogen die Frau aus dem Audi und verhinderten so die mutmaßliche Entführung. Die drei Männer flüchteten mit dem Wagen.

Entführungsversuch: Drei Festnahmen nach Großfahndung

Eine Großfahndung der Polizei hatte wenig später Erfolg: Nahe dem Altonaer Rathaus stoppten Beamte den Pkw und nahmen die drei Männer im Alter von 26, 35 und 46 Jahren fest.

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Wie sich herausstellte, ist der 35-Jährige der Ex-Partner der Frau. Er und seine beiden Begleiter wurden zunächst in Gewahrsam genommen und sitzen seit Dienstagnachmittag in Untersuchungshaft. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Freiheitsberaubung.