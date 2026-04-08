Männer in Park rassistisch beleidigt und geschlagen – Polizei sucht Zeugen

In Planten un Blomen ist es Ostermontag zu einer rassistisch motivierten Verbalattacke auf zwei Männer gekommen. Danach soll eines der Opfer auch noch geschlagen worden sein. Die Polizei sucht Zeugen.

Laut einem Polizeisprecher passierte der Vorfall gegen 16.40 Uhr: Zwei Männer (20 und 22 Jahre) gerieten aus unklaren Gründen mit zwei bislang unbekannten Männern in einen Streit.

Täter schlagen und beleidigen Männer in Planten un Blomen

Einer der Unbekannten soll im weiteren Verlauf den 20-Jährigen, mutmaßlich aufgrund von dessen Hautfarbe, rassistisch beleidigt haben. Sein Kumpane sei unterdessen auf den 22-Jährigen losgegangen und habe ihn geschlagen. Danach flüchteten die Täter.

Der erste Mann soll etwa 28 bis 30 Jahre alt und ca. 1,80 Meter groß mit kräftiger Statur gewesen sein. Er hat braune Haare und trug einen weißen Pullover. Sein Komplize war ebenfalls etwa 28 bis 30 Jahre, mit braune Haaren und trug einen dunklen Trainingsanzug. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer (040) 42 86 – 56 789.