Großeinsätze in Hamburg: Drei Personen im Wasser verschwunden – Frau tot

Weil fast zeitgleich in Allermöhe und Blankenese Männer ins Wasser gegangen und nicht mehr aufgetaucht sind, haben Feuerwehr und Polizei an beiden Orten Großeinsätze gestartet. Kurze Zeit später fiel eine Frau in die Alster – mit tragischem Ausgang. Taucher und der Hubschrauber „Libelle“ sind im Einsatz.

Polizei und Feuerwehr wurden fast zeitgleich alarmiert – um 17.37 Uhr am See Hinterm Horn in Allermöhe und um 17.31 Uhr an der Elbe in Blankenese. Etwa eine Stunde später, gegen 18.40 Uhr, wurden die Rettungskräfte zudem alarmiert, weil eine Frau nahe der Straße Schöne Aussicht in die Alster gefallen war.

Sie wurde laut Angaben der Feuerwehr schnell gefunden und medizinisch versorgt. Reanimationsversuche schlugen aber fehl, wie ein Sprecher der Feuerwehr der MOPO gegen 20 Uhr sagte: Die Verunglückte starb. Näheres zum Hergang des Unglücks ist noch nicht bekannt.

Mann schien stark alkoholisiert zu sein

Wegen des Vorfalls in der Elbe hatte ein Passant auf Höhe des Blankeneser Leuchtturms den Rettungsdienst gerufen: Er hatte laut dem Lagedienst der Polizei einen Mann beobachtet, der sich am Wasser entkleidet und dann über eine Leiter hineingestiegen war. Er schien dabei stark alkoholisiert zu sein. Bisher konnte er nicht gefunden werden. Die Kleidung liegt noch am Ufer.

Die Besatzung eines Zollbootes (r.) sucht die Elbe nach dem vermissten Schwimmer ab.

Auch der Mann, der in den See in Allermöhe gegangen war, ist bisher nicht wieder zurückgekehrt. Ein Reporter vor Ort berichtete, dass er mit mehreren Freunden unterwegs war, die vor Eintreffen der Rettungskräfte bereits versucht hatten, ihn zu finden. In beiden Fällen sucht die Feuerwehr mit Tauchern.

Die Polizei hat den Polizeihubschrauber „Libelle“ an die Elbe geschickt. Das Baden in dem Fluss gilt wegen der starken Strömungen als lebensgefährlich. (prei)