Erst schrien sie „Heil Hitler“ und zeigten den Hitler-Gruß, dann sollen zwei Männer Kinder und Erwachsene rassistisch beleidigt haben.

Im Bereich des U-Bahnhofs Berne (Farmsen-Berne) sollen zwei Männer Kinder und Passanten rassistisch beleidigt haben. Polizisten fanden bei ihnen verbotene Messer. Der Staatsschutz ermittelt.

Zivilfahnder hatten sich am Donnerstagabend im Bereich des Berner Heerwegs aufgehalten und waren auf die zwei Männer (beide 27 Jahre alt) aufmerksam geworden: So sollen sie mehrfach „Heil Hitler“ geschrien und dabei den verbotenen Hitler-Gruß gezeigt haben.

Verbotene Messer sichergestellt

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Im weiteren Verlauf sollen sie erst mehrere etwa zehn Jahre alte Kinder und dann zwei Erwachsene verfolgt und rassistisch beleidigt und bedroht haben. Die Beamten riefen daraufhin Verstärkung.

Die 27-Jährigen wurden kurz darauf vorläufig festgenommen. Sie hatten verbotene Spring- und Einhandmesser bei sich. „Die beiden Gegenstände wurden sichergestellt“, sagte ein Polizeisprecher.

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Nachdem die zwei Männer erkennungsdienstlich behandelt worden waren, durften sie wieder gehen. Es wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. Die Ermittlungen führt der Staatsschutz (LKA 73).

Zeugen und Opfer gesucht

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Die Kripo-Ermittler bitten Zeugen, die die Männer am Donnerstagabend gegen 20 Uhr beobachtet haben, sich umgehend bei der Polizei zu melden. Insbesondere werden auch die Opfer oder die Eltern der Kinder, die beleidigt wurden, gesucht. Entsprechende Hinweise an: Tel. 428 656789.