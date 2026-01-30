Mädchen vermisst: Wer hat Ranin gesehen? 14-Jährige ist auf Medikamente angewiesen

Die Polizei Hamburg sucht öffentlich mit einem Foto nach der 14-jährigen Ranin A. aus Bramfeld. Das Mädchen wird seit dem 17. Januar vermisst. Wer hat Ranin gesehen?

Nach Angaben der Polizei war die Jugendliche an diesem Tag gegen 14 Uhr nicht wie vereinbart zu einem Treffpunkt gekommen, den sie mit ihrer Mutter vereinbart hatte. Daraufhin erstattete die besorgte Frau eine Vermisstenanzeige. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen und mehrerer Hinweise auf mögliche Aufenthaltsorte konnte das vermisste Mädchen bislang nicht gefunden werden. Bis Mitte dieser Woche bestand noch sporadischer telefonischer oder persönlicher Kontakt zu ihr.

Mädchen aus Bramfeld vermisst

Da Ranin aufgrund einer Erkrankung dringend auf Medikamente angewiesen ist, hat ein Richter nun eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet. Die 14-Jährige ist etwa 1,55 Meter groß, schlank, hat braune Augen und lange braune Haare. Zuletzt trug das vermisste Mädchen ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Hose und eine schwarze Jacke.

Das könnte Sie auch interessieren: Tragisches Unglück: Lkw schliddert in Unfallstelle – ein Polizist stirbt

Die Ermittlungen führt das Landeskriminalamt der Region Nord. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Mädchens geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg zu melden. Wer Ranin sieht, soll umgehend den Notruf 110 wählen. (rei)