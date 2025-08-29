Mädchen stürzt aus Baum im Park – Rettungseinsatz

Eine 15-Jährige ist am Freitagabend aus einem Baum in einem Park in Rahlstedt gestürzt. Sie kam ins Krankenhaus.

Böses Ende einer Kletterpartie: Ein 15 Jahre altes Mädchen ist am frühen Freitagabend aus einem Baum in einem Park an der Scharbeutzer Straße in Rahlstedt gestürzt und hat sich dabei so schwer verletzt, dass es ins Krankenhaus gebracht wurde.

Laut Lagedienst der Hamburger Feuerwehr war die 15-Jährige drei bis vier Meter tief gefallen. (mp)