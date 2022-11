Mädchen in Wald angegriffen: Großeinsatz in Hamburg

Ein junges Mädchen ist am Mittwochnachmittag offenbar in einem Waldstück in Hamburg-Lohbrügge attackiert worden. Die Polizei fahndet nach dem mutmaßlichen Täter.

Die Beamten suchen im Waldgebiet Sander Tannen am Richard-Linde-Weg in Lohbrügge nach der unbekannten Person, die ein minderjähriges Mädchen angegriffen und verletzt haben soll. Ob sich die Person sexuell an dem Mädchen vergangen hat, darüber konnte der Lagedienst am Abend auf MOPO-Nachfrage noch keine Auskunft geben.

Lohbrügge: Mädchen im Wald angegriffen und verletzt

Das Mädchen kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Polizei durchsucht das Waldstück rund um den Lohbrügger Wasserturm mit einem Großeinsatz.

Auch ein Spürhund kommt dabei zum Einsatz. Am frühen Abend lief die Fahndung noch. (fbo)