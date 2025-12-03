Ein 13 Jahre altes Mädchen wird an einer Hamburger Schule von Mitschülerinnen angegriffen, geschlagen und rassistisch beleidigt, erhält sogar Morddrohungen. Einzelfall oder Fehler im System? Der Bruder des Mädchens erhebt schwere Vorwürfe, die Familie fühle sich alleingelassen. Und sie fordert Konsequenzen. Ein Mitarbeiter der Schule und eine Lehrerin berichten über die Probleme und ihren teils belastenden Schulalltag.





