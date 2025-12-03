mopo plus logo
Bruder Emil M. möchte Gerechtigkeit für das, was seiner Schwester angetan wurde.

Bruder Emil M. möchte Gerechtigkeit für das, was seiner Schwester angetan wurde. Foto: Privat.

  • Wellingsbüttel

paidMädchen (13) auf Hamburger Schulhof geschlagen, getreten und rassistisch beleidigt

Ein 13 Jahre altes Mädchen wird an einer Hamburger Schule von Mitschülerinnen angegriffen, geschlagen und rassistisch beleidigt, erhält sogar Morddrohungen. Einzelfall oder Fehler im System? Der Bruder des Mädchens erhebt schwere Vorwürfe, die Familie fühle sich alleingelassen. Und sie fordert Konsequenzen. Ein Mitarbeiter der Schule und eine Lehrerin berichten über die Probleme und ihren teils belastenden Schulalltag.


