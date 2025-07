Mädchen (12) aus Hamburg verschwunden – Polizei findet sie ganz woanders

Seit Dienstagabend fehlte von der zwölfjährigen Lara K. aus dem Hamburger Stadtteil Altengamme jede Spur. Das Mädchen war in amtlicher Betreuung in einem Krankenhaus in Rahlstedt untergebracht und kehrte nach einem Ausgang nicht zurück. Die Polizei fahndete mit einem Foto öffentlich nach ihr – mit Erfolg.

Die Polizei fahndete dringend nach Lara K., da sich der Teenager laut dem zuständigen Landeskriminalamt selbst gefährden könnte. Nachdem erste Suchmaßnahmen erfolglos geblieben waren, startete die Polizei am Donnerstag eine Öffentlichkeitsfahndung.

Am Freitag gaben die Beamten Entwarnung: „Die Vermisste wurde heute Mittag durch Einsatzkräfte der Polizei Geesthacht wohlbehalten angetroffen“, sagte Polizeisprecher Sören Zimbal. „Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.“ Damit sind alle Fahndungsmaßnahmen erledigt. (mp)