Macheten-Alarm in der S-Bahn: Fahrgäste flüchten aus dem Zug

Schockmoment am Mittwochabend in einer Hamburger S-Bahn: Ein Mann soll während der Fahrt plötzlich mit einer Machete hantiert und Fahrgäste bedroht haben.

Nach Angaben der Bundespolizei ereignete sich der Vorfall gegen 21.40 Uhr in einer S7 zwischen Rothenburgsort und Tiefstack. Der 53 Jahre alte Mann soll zunächst aggressiv geworden sein und eine Deodose nach zwei Mitreisenden geworfen haben. Verletzt wurde niemand.

Anschließend zog der Mann laut Ermittlern eine Machete und schlug damit gegen Sitzpolster und eine Haltestange im Zug. Als die Bahn am Bahnhof Tiefstack hielt, verließen Fahrgäste die S-Bahn fluchtartig.

Machete im Gebüsch versteckt

Alarmierte Bundespolizisten nahmen den 53-jährigen Iraner kurz darauf vorläufig fest. Sein Hund wurde währenddessen von einer Beamtin gesichert. Bei einer Videoauswertung stellte sich später heraus, dass der Mann die Machete in einem Gebüsch am Tunneleingang versteckt hatte. Die Waffe wurde sichergestellt.

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Der Tatverdächtige erklärte laut Polizei, ihm tue die Situation leid. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung ermittelt. (rei)