Identität der Leiche noch unbekannt. Kurier findet Dokumente. Doch wer war der Fremde, der in die Villa kam?

Das ist wirklich jammerschade: Die Villa Jüthornstraße 78 steht offenbar seit Jahren leer und verfällt. (Archivbild) Florian Quandt

Ein Kurier, ein Unbekannter und eine Leiche: Die Kripo arbeitet aktuell an einem rätselhaften Fall aus Marienthal. Dort war in einer zwar opulenten, aber auch völlig verwahrlosten Villa der Leichnam eines Mannes aufgefunden worden. Welche Rolle spielen aus der Villa sichergestellte Erbscheine?

Der Villenkomplex wirkt heruntergekommen, doch der alte Glanz ist noch zu erkennen. Ein Kurier war hier vor rund drei Wochen ins Haus gegangen, weil er sah, dass die Eingangstür offen stand – sie soll wie aufgebrochen gewirkt haben.

Kurier findet Dokumente

Anzeige

„Ich fand das merkwürdig und wurde neugierig“, wird er in der „Bild“ zitiert, die als Erstes über den Fall berichtete. In der Villa, in der völliges Chaos geherrscht habe, fand er einen aufgebrochenen Tresor. Davor hätten Dokumente wie Erbscheine, Mahnungen und Anwaltsschreiben gelegen. Der Kurier habe das seltsam gefunden, die Dokumente eingesammelt und die Polizei verständigt.

Kurz darauf sei ein Mann erschienen, der in die zweite Etage verschwand. Der Kurier übergab die Dokumente an die Polizisten, die kurze Zeit später eintrafen. Im zweiten Stock finden sie die Leiche.

Anzeige

Das könnte Sie auch interessieren: Nach dem Tankrabatt: So sparen Autofahrer jetzt noch Geld beim Tanken

„Der Leichnam wurde anschließend ins Institut für Rechtsmedizin transportiert“, sagt eine Sprecherin der Polizei. Was mit dem Unbekannten passierte, der nach dem Kurier in die Villa kam, ist unklar.

Das ist der Stand der Kripo

Anzeige

Nach MOPO-Informationen blieb die erste Sektion des Leichnams ergebnislos; die Identität konnte bisher noch nicht geklärt werden, weil die Leiche derart stark verwest war. Das LKA 414, zuständig bei Todesermittlungen, geht aber davon aus, dass es sich wohl um den Eigentümer der Villa handelt.

Wie genau der Mann ums Leben kam, ist ebenfalls noch nicht klar, aber es gebe der Polizeisprecherin zufolge „keine Hinweise auf Fremdeinwirkungen“. Ob es einen Erbschaftsstreit gab, wird ermittelt.