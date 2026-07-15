Schlimmer Vorfall am Dienstagabend am S-Bahnhof Neugraben: Dort ist ein Triebfahrzeugführer einer S-Bahn brutal verprügelt und schwer verletzt worden. Der 38-Jährige wollte einen Mann beruhigen, der nach Zeugenangaben am Bahnhof randaliert hatte. Mit schweren Folgen: Der Bahnmitarbeiter erlitt mehrere Brüche im Gesicht und musste ins Krankenhaus. Die Bundespolizei ermittelt.

Wie die MOPO erfuhr, ereignete sich der Vorfall gegen 19.30 Uhr auf dem Bahnsteig. Dort soll ein Mann aus Verärgerung über Zugverspätungen randaliert haben. Ein Triebfahrzeugführer (38), der darauf aufmerksam wurde, versuchte demnach, den Mann zu beruhigen.

Opfer erleidet Brüche mehrerer Gesichtsknochen

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Doch statt auf die beschwichtigenden Worte des 38-Jährigen einzugehen, soll der Randalierer dem Bahnmitarbeiter zunächst eine Kopfnuss verpasst und anschließend mehrfach auf ihn eingeschlagen haben. Nach MOPO-Informationen erlitt das Opfer dabei Brüche mehrerer Gesichtsknochen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Laut Zeugen flüchtete der Täter anschließend aus dem Bahnhof und stieg in ein vor dem Gebäude wartendes Taxi. Bundespolizei-Sprecher Rüdiger Carstens bestätigte den Vorfall: „Es wurden Videoaufnahmen gesichert. Nach dem Täter wird gefahndet. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.“

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Opferschutzbeauftragte der Bundespolizei bietet Hilfe an

Nach Angaben der Bundespolizei hat eine Opferschutzbeauftragte Kontakt zu dem verletzten Bahnmitarbeiter aufgenommen und ihm Unterstützung angeboten. Die Zugverspätungen standen im Zusammenhang mit einem Brandanschlag auf die Bahn in Neu Wulmstorf. Dort war in der Nacht zu Dienstag ein Stromkasten für Signalanlagen in Brand gesetzt worden.

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Eine Sprecherin der Deutschen Bahn erklärte auf MOPO-Nachfrage: „Respekt ist die Grundlage für Sicherheit. Unsere Kolleginnen und Kollegen bringen täglich Millionen Menschen sicher ans Ziel – sie verdienen dafür Schutz und uneingeschränkte Achtung.“ Zugleich verwies das Unternehmen auf seine Kampagne #mehrAchtung, mit der die Deutsche Bahn zu mehr Respekt gegenüber Mitarbeitenden in Bussen und Bahnen aufruft.