Dichter Rauch: Brand in Mehrfamilienhaus – fünf Verletzte

Am Dienstagnachmittag ist es zu einem Brand in Lohbrügge gekommen. Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Großeinsatz.

Gegen 16.16 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz in Lohbrügge gerufen: Am Osterrade brannte ein Mehrfamilienhaus. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, drang bereits dichter Rauch aus dem Gebäude. Insgesamt wurden fünf Personen leicht verletzt. Drei von ihnen mussten vom Balkon gerettet werden. Nachdem sie vom Rettungsdienst versorgt worden waren, konnten alle Personen vor Ort bleiben.

Lohbrügge: 35 Einsatzkräfte vor Ort

Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die Nachlöscharbeiten dauerten aber noch bis in die Abendstunden an.

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Insgesamt waren 35 Einsatzkräfte über zwei Stunden im Einsatz. Über die Ursache des Brandes gibt es bislang keine Informationen. (kla)