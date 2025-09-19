Lkw geplündert – mutmaßlicher Täter in Hamburg verhaftet

Zwischen Mai und August dieses Jahres sind mehrere Lkw in Hausbruch, Veddel und Wilhelmsburg aufgebrochen und Teile der Ladung gestohlen worden. Nun nahm die Polizei einen Verdächtigen fest.

Laut Polizei sollen die Täter, darunter ein 27-Jähriger, sich in den vergangenen Monaten an abgestellten Lkw zu schaffen gemacht haben. Sie sollen Container auf den Aufliegern aufgebrochen oder kurzerhand die Planen zerschnitten haben.

Lkw-Aufbrecher kam in U-Haft

Von den Lkw stahlen sie dann Teile der Ladung. Den Wert beziffert die Polizei auf rund 38.000 Euro. Ermittlungen führten auf die Spur eines Mannes, der die Taten mit unbekannten Mittätern begangen haben soll. Zivilfahnder nahmen ihn am Mittwoch in Wilhelmsburg fest. Er kam in U-Haft.