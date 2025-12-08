Lkw-Unfall auf A7 in Hamburg: Langer Stau im Berufsverkehr

Ein schwerer Lastwagen-Unfall hat am Montagmorgen den Berufsverkehr auf der A7 in Hamburg lahmgelegt. Zwischen den Anschlussstellen Schnelsen-Nord und Schnelsen krachte ein Lkw auf einen vorausfahrenden Lastwagen – der Fahrer des auffahrenden Fahrzeugs wurde dabei in seiner Kabine eingeklemmt.

Der Mann war nach Angaben der Feuerwehr ansprechbar, konnte sich aber nicht selbst befreien. Einsatzkräfte mussten Schere und Spreizer einsetzen, um den Verletzten aus dem schwer beschädigten Führerhaus herauszuschneiden.

Autobahn A7 auf zwei Spuren reduziert

Für die Rettungsarbeiten wurde die Autobahn von vier auf eine Spur reduziert. Die Folge: Kilometerlanger Stau im morgendlichen Pendlerverkehr und zähfließender Verkehr weit über die Unfallstelle hinaus.

Wie es zu dem Auffahrunfall kommen konnte, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (rei)