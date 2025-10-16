A7: Langer Stau vor dem Elbtunnel nach Lkw-Crash

Seit 11.30 Uhr kommt es auf der Autobahn 7 kurz hinter der Anschlussstelle Hausbruch zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen nach einem Lkw-Unfall.

Ersten Erkenntnissen zufolge ist ein Lkw auf den Sattelschlepper eines anderen Lkw aufgefahren. Dabei wurde der Tank des hinteren Lkw aufgerissen, und eine größere Menge Diesel-Kraftstoff gelangte auf die Fahrbahn. Laut Feuerwehr befanden sich etwa 400 Liter Diesel im Tank.

Stau auf A7 vor dem Elbtunnel

Der Verkehr auf der Autobahn in Richtung Norden vor dem Elbtunnel ist derzeit stark beeinträchtigt. Die Feuerwehr bereitet sich darauf vor, den noch nicht ausgelaufenen Kraftstoff abzupumpen. Der Verkehr wird einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.