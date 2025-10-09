Lkw reißt Stromleitung ab – Frau schwer verletzt

Schwerer Unfall in Eimsbüttel: Ein Laster hat mit seinem Kranausleger eine Stromleitung abgerissen. Dabei wurde eine Frau schwer verletzt.

Der Unfall passierte am Donnerstagvormittag im Bereich einer Baustelle an der Einmündung Hellkamp/Rombergstraße. Für die Bauarbeiten war eine Stromleitung in mehr als vier Metern Höhe über die Straße verlegt worden.

Beim Durchfahren riss der Kranausleger des Spezial-Lkws für die Entleerung von Altglas-Containern die Röhre mit den Stromkabeln ab, so die Feuerwehr gegenüber der MOPO.

Röhre verkeilte sich zwischen Führerhaus und Ladefläche

Die Röhre verkeilte sich zwischen dem Führerhaus und der Ladefläche. Teile stürzten auf die Straße. Dabei wurde laut einem Reporter vor Ort eine Absperrbake der Baustelle weggeschleudert und traf eine Fußgängerin.

Die Frau wurde laut Feuerwehr mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Laut dem Reporter wurde sie schwer verletzt. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch nicht geklärt.